В ООН отреагировали на сообщения о «грязной бомбе»

В ООН призвали избегать эскалации конфликта на Украине после заявлений о «грязной бомбе»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Организация объединенных наций прокомментировала заявления о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы», призывая стороны избегать эскалации. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, слова которого приводит РИА Новости.

«Наша позиция в этом вопросе и по многим другим – все стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к просчету и эскалации уже разрушительного конфликта», — сказал представитель ООН.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский ранее заявил, что Россия в понедельник направит генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с планируемой Украиной провокацией с применением «грязной бомбы». Дипломат также привел данные о намерениях Киева, распространенные ранее МИД России.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что РФ поднимет вопрос о подготовке Киевом провокации. По его словам, информация об этом перепроверялась по соответствующим каналам и не является пустым подозрением.

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