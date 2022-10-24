Орбан предупредил о риске для Европы оказаться втянутой в украинский конфликт

Премьер Венгрии Орбан: ЕС рискует стать стороной конфликта на Украине, поддерживая Киев

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Bernadett Szabo/Reuters

Поддержка Украины со стороны Евросоюза создает для европейских стран риск самим оказаться втянутыми в конфликт. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Budapester Zeitung.

«Европа так поддерживает Украину, что наш континент оказывается втянутым в спираль эскалации», — сказал Орбан, подчеркивая, что опасность того, что конфликт распространится на европейские страны «возрастает с каждым днем».

Он указал на то, что ЕС «начал с санкций, продолжил поставками оружия, а сейчас обучает украинских солдат», называя «это чрезвычайно опасной спиралью».

Венгрия ранее заявила о своем отказе участвовать в новой миссии Евросоюза по обучению вооруженных сил Украины.

В рамках миссии Евросоюза EUMAM Ukraine планируется подготовить около 15 тысяч солдат ВСУ. Для реализации программы будет создано две штаб-квартиры — в Германии и Бельгии, тактическое командование разместится в Польше. Обучение украинских военных пройдет также во Франции, Испании и ряде других европейских стран. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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