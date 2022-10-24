Сунак назвал достижение единства в Британии приоритетом на посту премьера

Новый лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак назвал своим основным приоритетом на посту премьер-министра единство как среди тори, так и во всей стране. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления с первой публичной речью в новом качестве, передает ТАСС.

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы, без сомнения, столкнулись с глубокой проблемой в экономике. Теперь нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим основным приоритетом единство в партии и в стране», — сказал он.

Он назвал это единственным путем, благодаря которому удастся преодолеть существующие трудности и создать процветающее будущее для будущих поколений.

Сунак отметил, что «испытывает смирение и польщен» тем, что ему доверено стать новым лидером Консервативной партии. Он заверил, что будет служить с принципиальностью и скромностью и работать с первого дня, чтобы достигать целей ради британского народа.

Его речь длилась всего 84 секунды. Никаких деталей своих планов на новом посту он не привел.

42-летний политик 24 октября был избран главой правящей партии. На этом основании он станет премьер-министром.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть