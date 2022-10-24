Сунак назвал достижение единства в Британии приоритетом на посту премьера

Новый лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак назвал своим основным приоритетом на посту премьер-министра единство как среди тори, так и во всей стране. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления с первой публичной речью в новом качестве, передает ТАСС.

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы, без сомнения, столкнулись с глубокой проблемой в экономике. Теперь нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим основным приоритетом единство в партии и в стране», — сказал он.

Он назвал это единственным путем, благодаря которому удастся преодолеть существующие трудности и создать процветающее будущее для будущих поколений.

Сунак отметил, что «испытывает смирение и польщен» тем, что ему доверено стать новым лидером Консервативной партии. Он заверил, что будет служить с принципиальностью и скромностью и работать с первого дня, чтобы достигать целей ради британского народа.

Его речь длилась всего 84 секунды. Никаких деталей своих планов на новом посту он не привел.

42-летний политик 24 октября был избран главой правящей партии. На этом основании он станет премьер-министром.