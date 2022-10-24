Захарова: Россия требует от Украины прекратить провокации по подготовке «грязной бомбы»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Россия требует от Украины прекратить провокационные действия, направленные на подготовку «грязной бомбы». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан», — подчеркнула Захарова.

Российская сторона, продолжила она, требует от западных стран перестать «безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет», а также «проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных».

Захарова добавила, что, по данным российской стороны, Украина уже приступила к реализации плана провокации с применением этого вида вооружений, сообщает ТАСС. Согласно приведенной ей информации, украинские власти поставили Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве задачу подготовить «такую бомбу».

«Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы», — указала представитель МИД РФ.

Россия планирует направить письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по этому вопросу, а также поднять эту тему в в международных структурах, включая ООН.

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