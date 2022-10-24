Депутат Новиков в шутку пожалел, что Сунак сменил Трасс на посту премьера Великобритании

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.Ru» назвал нового премьера Великобритании Риши Сунака профессионалом во многих сферах. Также «в порядке шутки» он добавил, что хотел бы видеть Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании еще несколько месяцев для разбалансировки экономической системы страны.

«С точки зрения разбалансировки экономической системы Британии Лиз Трасс сделала бы, видимо, больше, чем Сунак, который является специалистом в ряде очень многих сфер. Поскольку Лондон ставит перед собой задачу разбалансировки России, то для нас чем больше будет проблем у британского правительства внутри страны, чем больше они будут заниматься собственными вопросами, тем меньше они будут осуществлять провокации в отношении РФ. Поэтому я бы лично в скобочках, в порядке шутки, но в каждой шутке есть доля правды, сказал, что лучше бы Лиз Трасс поруководила еще несколько месяцев», — сказал он.

Новиков подчеркнул, что избрание Сунака на пост премьер-министра никак не повлияет на взаимоотношения Великобритании и России.

«Для нас, для Российской Федерации это не сулит никаких кардинальных перемен во взаимоотношениях. Поскольку Лондон очень четко солидаризируется с Вашингтоном в проведении антироссийского курса. Наличие на посту Бориса Джонсона, Лиз Трасс или Сунака на позицию Лондона никак не повлияет», — заключил депутат.

Экс-министр финансов Риши Сунак был объявлен лидером правящей консервативной партии и единственным кандидатом на пост премьер-министра после того, как его конкурент Пенни Мордонт не набрала достаточной поддержки депутатов для участия в выборах и сняла свою кандидатуру.

20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании, пробыв на посту 45 дней, что является самым коротким сроком в истории страны.