РИА Новости: Россия запросила проведение СБ ООН на 25 октября

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Stephanie Keith /Reuters

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН на 25 октября. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По данным источника, запрос связан с просьбой Британии, Германии и Франции к генсеку организации о расследовании по беспилотникам на Украине.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, писала, что Израиль передал Украине разведданные, которые необходимы для борьбы с беспилотниками. По словам чиновника, который сделал неофициальное заявление, такая информация «полезна для того, чтобы сбивать дроны».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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