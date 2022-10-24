Вучич пообещал продолжить активно взаимодействовать с сербскими диаспорами на Балканах

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Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич намерен продолжать работу, направленную на укрепление связей с сербами, находящимися в других странах балканского региона, чтобы сохранить национальную идентичность, передает ТАСС со ссылкой на пост Вучича в соцсетях.

Он назвал жизненно важным интересом Сербии заботу о народе, где бы он ни жил, и сохранение сербского языка и кириллицы.

«Мы будем продолжать работать над укреплением взаимных связей и улучшением сотрудничества между учреждениями из Сербии и сербов в регионе», — отметил глава государства.

Президент Сербии также поблагодарил представителей сербов региона. Он указал на их вклад в сохранение национальной и культурной самобытности сербского народа.

В ходе встречи с российским послом в Сербии Вучич также поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. Сербский лидер выразил надежду, что мир на территории Европы установится в кратчайший период.

Ранее Вучич обсудил с послом России ситуацию в Косове.

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