Лавров заявил, что Украина так и не предоставила списка жертв провокации в Буче

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти до сих пор не предоставили данные о гражданах, которые, якобы, погибли из-за действий Вооруженных сил РФ в Буче. Об этом он сказал по ходу пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Мы с марта многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой, и их тела были продемонстрированы всему миру как свидетельство «злодеяний» российских военных», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что еще месяц назад публично обратился к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, чтобы России предоставили список якобы погибших лиц, но, по словам главы российского МИД, никакой реакции на это не последовало.

«Это лишнее свидетельство того, насколько «прозрачна» Украина и насколько ей нечего скрывать», — указал министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва разберется до конца в вопросе возможного использования «грязной бомбы» Вооруженными силами Украины. По словам министра, у российской стороны существует интерес не допустить «подобной жуткой провокации».