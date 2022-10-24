YouGov: большинство британцев выступили против всех кандидатов на должность премьера

Большая часть жителей Соединенного Королевства не поддерживает ни одного из кандидатов на должность руководителя кабмина, передает ФАН.

Такие данные были получены в ходе исследования, которое провела YouGov.

Сообщается, что экс-министра финансов Риши Сунака поддерживают только 36% респондентов, 64% опрошенных сообщили о своем негативном отношении к кандидату. За младшего министра по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт высказались всего 34% жителей страны, против — 67% респондентов.

Газета «Взгляд» напоминает, что бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон накануне отказался баллотироваться на пост руководителя правительства.

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