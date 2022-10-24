Министр обороны Румынии Дынку подал в отставку из-за разногласий с президентом Йоханнисом

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Christophe Gateau/Global Look Press

Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку сообщил об уходе в отставку. Об этом он написал у себя в соцсетях, передает РИА Новости.

По словам Дынку, утром 24 октября он подал прошение об отставке со своего поста премьер-министру Николае Чукэ. Свое решение он объяснил невозможностью сотрудничать с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Дынку также подчеркнул, что его отставка призвана предотвратить нанесение ущерба процессам принятия решений и программам, а также блокировку ряда проектов в сфере обороны.

В начале октября Василе Дынку заявлял, что мира на Украине можно достичь только с помощью переговоров. В связи с этим парламентская партия «Союз спасения Румынии» попросила премьер-министра Николае Чукэ уволить Дынку с должности министра обороны.

Ранее президент Сербии Александар Вучич на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии заявил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США «приближает» мир к «идеальному шторму».

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