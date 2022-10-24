Путин проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд СВО 25 октября

close
100%
Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин проведет заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ 25 октября. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале информационного портала Кремля.

Уточняется, что в ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин доложат о результатах первой недели работы.

21 октября Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве России для обеспечения потребностей специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно документу, совет нужен для улучшения координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти. Он также будет заниматься обеспечением потребностей Вооруженных сил РФ, прочих войск, воинских формирований и органов.

19 октября Владимир Путин ввел военное положение в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, российский лидер поручил создать в регионах штабы территориальной обороны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть