В Минобороны Израиля отказали Украине в поставках оружия

Министр обороны Израиля Ганц подтвердил отказ поставлять вооружение Украине

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Reuters

Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского военного ведомства.

Ганц обратил особое внимание Резникова на оперативные ограничения, с которыми сталкивается Израиль.

«В результате этого Израиль не будет поставлять системы вооружений Украине», — отметили в пресс-службе. 

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский ранее объяснил отказ Тель-Авива от поставок оружия Украине. По его словам, поставки Израилем оружия украинской стороне стали бы выходом за «красную линию» в отношениях Тель-Авива и Москвы.

До этого премьер Израиля Яир Лапид назвал призыв министра по делам диаспоры Нахмана Шая поставлять оружие Украине личным мнением.

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