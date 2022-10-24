Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос о возможной подготовке Украиной «грязной бомбы»

Россия планирует обсудить в ООН вопрос возможной подготовки Украиной провокаций с использованием «грязной бомбы». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

«Есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезное основание полагать, что подобные вещи могут планироваться», — отметил министр.

По его словам, российская сторона располагает «конкретной информацией» касательно учреждений на Украине, в том числе научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими создать «грязную бомбу».

Министерство обороны России 24 октября привело в готовность силы и средства на случай применения Вооруженными силами Украины этого вида вооружений. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов пояснил, что речь идет о подготовке к выполнению задач в условиях возможного радиоактивного заражения. По его словам, Украина с помощью «грязной бомбы» планирует запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию «как ядерного террориста».