МИД: Россия уведомила ООН о военном положении в четырех регионах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва официально сообщила генсеку ООН Антониу Гутерришу о введении военного положения на территории четырех субъектов государства, передает «Лента.ру». По ее словам, данный шаг был сделан на основе 22 статьи Федерального конституционного закона.

«В соответствии со статьей 22 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ и пунктом 3 статьи 4 Международного пакта о гражданских и политических правах Россия направила соответствующее уведомление генеральному секретарю ООН», — пояснила Захарова.

Как отметила представитель МИД России, кроме генсека ООН, соответствующее уведомление также было направлено ОБСЕ. При этом Захарова подчеркнула, что Москва не стала передавать данное сообщение Совету Европы, поскольку покинула эту организацию еще в середине марта 2022 года.

Ранее в МИД России заявили, что страны Запада пытаются внести раскол в ряду стран-членов Генассамблеи ООН и затянуть конфликт на Украине.