Иран обвинил США в лицемерной позиции по ядерной сделке

Власти США демонстрируют неоднозначную позицию в отношении возобновления действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. По его словам, Вашингтон официально говорит об отсутствии планов по восстановлении СВПД, а затем через посредников заверяет Тегеран в готовности пойти на сделку.

«Если американцы официально заявляют об отсутствии планов [по восстановлению СВПД], зачем они посылают сообщения через посредников и подчеркивают готовность вернуться к сделке. Американцы лицемерят. Похоже, что американцы хотят вернуться к соглашению и ничего за это не заплатить», — цитирует слова Канани ТАСС.

Как указал представитель МИД Ирана, помимо подобных шагов в отношении СВПД, американская сторона также пытается использовать протесты за права женщин в республике. Канани отметил, что Вашингтон по факту одобряет действия тех активистов, которые устраивают беспорядки.

«Американцы не смогут заставить Иран пойти на односторонние уступки путем запугивания и провокаций. <...> Иран привержен СВПД при условии, что США также привержены условиям соглашения», — подчеркнул представитель МИД Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран потребовал от Запада не увязывать переговоры по СВПД с протестами в республике.