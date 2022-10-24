Глава СВР РФ Нарышкин напомнил об уроках Карибского кризиса из-за ситуации на Украине

Глава СВР РФ Нарышкин: Карибский кризис должен был научить сверхдержавы искать компромиссы

Карибский кризис должен был научить лидеров сильнейших государств находить компромиссы при решение серьезных проблем. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на фоне происходящего на Украине.

Он подчеркнул, что этот компромисс нужен и сейчас, и уроки истории нельзя забывать.

Ранее Нарышкин заявил, что заявления лидеров стран Запада о возможности использования ядерного оружия недопустима.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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