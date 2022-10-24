Глава Евросовета Мишель заявил, что Киев должен сам решить, когда начинать переговоры с РФ

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Francois Mori/AP

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина должна сама решить, когда ей стоит возобновить переговоры с Россией. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter.

«Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать», — сказал Мишель.

Он добавил, что Европа со своей стороны решительно поддерживает Киев финансово, поставками вооружения и в политических аспектах. Мишель подчеркнул, что Украина сама является «хозяйкой своей судьбы», у нее есть суверенное право, когда вступать в переговоры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам с Москвой, но не с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин в свою очередь говорил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но на Западе должны понимать — чем дальше, тем сложнее будет договариваться.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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