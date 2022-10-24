Глава МИД Великобритании поддержал выдвижение экс-главы Минфина Сунака в премьеры страны

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клевери заявил, что поддерживает кандидатуру бывшего главы минфина Риши Сунака на пост главы правящей Консервативной партии. По его словам, он именно тот, кто необходим королевству в текущей ситуации.

«Мы сталкиваемся с большими проблемами внутри страны и за рубежом. Я сказал, что нам нужен человек с опытом работы на вершине правительства, и я поддерживаю это. Кандидат с наибольшим опытом явно Риши Сунак», — написал Клевери в Twitter.

Как указал глава МИД Великобритании, Сунак может рассчитывать на полную поддержку с его стороны. Он также подчеркнул, что будет голосовать за экс-министра финансов на выборах лидера консерваторов, победа на которых гарантирует избранием премьер-министром королевства.

При этом Клевери выступил в пользу Сунака вскоре после того, как экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отказался от планов по возвращению на пост руководителя кабмина. Изначально глава британского МИД заявлял, что считает хорошим кандидатом именно бывшего главу правительства, ушедшего в отставку летом 2022 года.

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон вышел из гонки за пост премьера Великобритании, чтобы избежать унижения.