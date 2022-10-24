В Австралии раскритиковали ООН за поиск «несуществующих проблем» в тюрьмах страны

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Sutton Motorsports/Global Look Press

Власти Австралии не должны допускать миссию подкомитета ООН по предупреждению пыток (ППП) в тюрьмы Нового Южного Уэльса, считает министр исправительных учреждений региона Джефф Ли, передает ТАСС. По его словам, организации стоит сосредоточить свое внимание на других государствах, к примеру на Иране.

«Их [инспекторов ППП] не следует впускать. Они прибыли для того, чтобы придираться к нам и <…> искать несуществующие проблемы. ООН стоит сосредоточить свое внимание на таких странах, как Иран, где применяются пытки», — отметил Ли.

Как указал министр исправительных учреждений Нового Южного Уэльса, эксперты ООН из ППП придираются к австралийским тюрьмам. Он также добавил, что специалистов, в частности, не устраивают слишком узкие лестницы.

«Белый хлеб нарезан слишком тонко, лестницы очень узкие и нужно установить жалюзи в камерах, чтобы обеспечить заключенным уединение», — подчеркнул Ли.

Ранее сообщалось, что подкомитет ООН по предупреждению пыток обвинил власти Австралии в препятствовании своей миссии и решил приостановить запланированный визит в страну.

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