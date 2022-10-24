Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз переговорил с Путиным

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РИА «Новости»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

«В течение 20 лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами. Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином (президентом Украины Владимиром) Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США», — рассказал Эрдоган.

Ранее президент Турции провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсудил ситуацию на Украине.

Во время разговора Эрдоган обратил внимание на необходимость дипломатического решения «при любых обстоятельствах», а также выразил готовность внести любой необходимый вклад «в прекращение войны путем переговоров», отметили в пресс-службе турецкого лидера.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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