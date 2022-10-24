Премьер Италии Мелони провела первую встречу на посту с президентом Франции Макроном

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела первую международную встречу после образования правительства с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте итальянской канцелярии премьера.

«В ходе встречи, пусть и неформальной, обсуждались все основные европейские досье: необходимость давать быстрые и общие ответы по дорогой энергии, поддержка Украины, сложная экономическая ситуация, управление миграционными потоками», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Мелони и Макрон согласились продолжить сотрудничество по решению серьезных общих проблем на европейском уровне.

21 октября Мелони стала первой женщиной-премьером Италии и получила мандат на формирование правительства страны.

22 октября председатель партии «Братья Италии» Джорджа Мелони была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

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