Зеленский увидел в заявлении России о «грязной бомбе» основание для новых санкций

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения российской стороны о том, что киевские власти занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Его слова приводит РИА Новости.

«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит», — сказал Зеленский, выражая уверенности в том, что «мир будет с нами, мир поймет».

Украинский президент призвал мировую общественность «максимально жестко» и превентивно отреагировать на заявления российской стороны, подчеркивая, что исходящие от России «угрозы — это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил об отсутствии у Киева планов приобретать «грязную бомбу», указывая на то, что страна является приверженным обязательствам участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

До этого РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» из разных стран, включая Украину, писало, что киевские власти занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.