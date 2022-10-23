Франция собирается содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню во время переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заверил, что Париж собирается содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM TV, ссылаясь на французское военное ведомство.

«Франция полна решимости содействовать мирному решению украинского конфликта», — сказал Лекорню в ходе беседы.

23 октября Лекорню провел переговоры с Шойгу. Стороны также обсудили происходящее на Украине и «тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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