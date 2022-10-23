Полиция Молдавии обвинила оппозицию в наборе людей для стычек с силовиками на протестах

Оппозиционная молдавская партия «Шор», выступающая организатором массовых антиправительственных демонстраций в республике, пытается найти людей для столкновений с сотрудниками правоохранительных органов, заявили в полиции Молдавии, передает ТАСС. По данным ведомства, политики обещают заплатить молдаванам, которые примут соответствующее предложение.

«Полиция располагает информацией о том, что представители политической партии, организующей сегодняшний митинг, разыскивают молодых людей <…> для стычек с представителями правоохранительных органов за вознаграждение», — отметили в полиции Молдавии.

Как указали в ведомстве, оппозиционные политики ведут поиск людей от 18 лет и весом не менее 80 кг. При этом, по информации молдавской полиции, речь идет о марше протеста, который партия «Шор» собирается провести сегодня, 23 октября, в центре Кишинева.

Ранее сообщалось, что в Кишиневе полиция и митингующие обвинили друг друга в нарушениях на протестах.