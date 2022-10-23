La Repubblica: новый премьер Италии хочет встретиться с Байденом на G20

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Yara Nardi/Reuters

Власти Италии приступили к планированию первого зарубежного визита нового руководителя кабмина республики Джорджи Мелони, пишет La Repubblica. По информации газеты, местом назначения поездки итальянского премьера станет Брюссель, где она встретится не только с руководством объединения, но и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как отмечается, новое правительство Италии собирается заверить союзников в сохранении поддержки курса Запада со стороны Рима, в том числе в отношении давления на Россию из-за конфликта на Украине. Издание также указывает, что в данных условиях Мелони рассчитывает на встречу с президентом США Джо Байденом.

При этом la Repubblica подчеркивает, что в Риме рассматривают как вариант беседы сторон на полях саммита G20, который должен пройти в ноябре на Бали, так и официальный визит Мелони в Вашингтон — соответствующую поездку итальянские власти намерены организовать до весны 2023 года.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что новое правительство Италии продолжит выполнять все свои союзнические обязательства, в том числе по Украине.

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