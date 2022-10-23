Патриарх Кирилл предупредил о попытках «стереть с лица земли» православную Русь

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что некоторые силы уверены в наступлении времени, когда «можно покончить» с Россией, передает ТАСС. По его словам, им не удастся уничтожить Русь православную.

«Некоторые считают, что настало то время, когда можно покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, он не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей <…> Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную, но да не будет так», — отметил Кирилл.

Как указал глава Русской православной церкви (РПЦ), текущая ситуация в мире является не просто новым напряжением или еще одним военным конфликтом. По мнению Кирилл, многие воспринимают российское государство как «бельмо в глазу».

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл заявил о нежизнеспособности цивилизации Запада.

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