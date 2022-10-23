Кандидат в премьеры Великобритании Мордонт выразила уверенность в своей победе

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Alastair Grant/AP

Кандидат на пост главы правящей Консервативной партии Пенни Мордонт выразила уверенность в том, что может одержать верх в гонке за место лидера консерваторов и стать новым премьер-министром королевства. В интервью «Би-би-си» она отметила, что участвует в выборах, чтобы победить.

«У меня большая уверенность по поводу прогресса, который мы делаем, и я скажу вам, что я участвую в этом для того, чтобы победить», — пояснила Мордонт.

Как указала кандидат в лидеры консерваторов, в экономических вопросах она занимает среднюю позицию между политикой уходящего премьера Лиз Трасс и подходом прошлого руководителя правительства королевства Бориса Джонсона, которую продвигает еще один участник предвыборной гонки — бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак.

«Есть две стороны одной и той же монеты. У вас должна быть стабильность, чтобы гарантировать низкие налоги и у вас должны быть низкие налоги, чтобы экономика росла, что создаст стабильность», — добавила Мордонт.

Как отметила кандидат, она считает свой подход наиболее выгодным в текущей ситуации. Мордонт также подчеркнула, что именно компромисс необходим для того, чтобы вернуть единство Консервативной партии.

Ранее сообщалось, что Сунак вновь выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии.

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