Президент Сербии Вучич объявил новый состав кабмина

Президент Александар Вучич объявил новый состав правительства Сербии и зачитал имена министров на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии. Об этом сообщает ТАСС.

«Премьер-министр Ана Брнабич, вице-премьер и министр иностранных дел — Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны — Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов — Синиша Мали», — объявил он, добавив, что Центральный комитет партии поддержал данный состав.

Ранее вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович призвала будущий кабмин страны согласовать с Евросоюзом политику по отношению к России.

Михайлович указала: «Когда посмотрите на карту Европы, Сербия находится в Европе, и ей место в Европе. Наша политика — евроинтеграция и членство в ЕС». Она добавила, что нет дилеммы в том, согласовываться с политикой Евросоюза или нет.