В ЛНР рассказали о тяжелом ходе переговоров по обмену пленными

Советник главы ЛНР Сорока: переговоры с Украиной по обмену пленными идут «маленькими шагами»

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Reuters

Советник главы Луганской народной республики Анна Сорока заявила, что переговоры с украинской стороной по вопросу обмена военнопленными проходят тяжело, передает РИА Новости.

«Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами двигаемся», — рассказала Сорока.

Так представитель ЛНР прокомментировала освобождение из украинского плена двух военнослужащих Народной милиции. Переговоры продолжаются, подчеркнула она.

17 октября российское Минобороны сообщило о возвращении с Украины 110 россиян, в их числе 72 моряка с гражданских судов. В военном ведомстве также уточнили, что Киеву были переданы 108 военнослужащих-женщин, две гражданки Украины отказались возвращаться, решив остаться в России.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что встреча с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом в рамках обмена российских и украинских граждан прошла конструктивно, стороны договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести.

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