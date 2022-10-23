Ведущий Fox News Бонджино назвал Байдена «королем хаоса» по итогам его президентства

Ведущий телеканала Fox New Дэн Бонджино высказал свое мнение о президенте США Джо Байдене, сказав, что тот будет вести предвыборную кампанию как «король хаоса».

22 октября Байден заявил, что намерен принять участие в президентских выборах в 2024 году, однако формальное решение пока не принял.

Журналист спрашивал, какие лозунги будет использовать американский лидер в предвыборной риторике.

«Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я (Джо Байден – прим. «Газеты.Ru») вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово?». Инфляция была 1,4%, когда я прихожу к власти, сейчас всего 8,4%», — сказал Бонджино.

Также журналист обратил внимание, что за время, пока Байден занимал президентский пост, в Соединенных Штатах упали показатели образования, страна добилась рекордных отметок по количеству смертей от передозировки наркотиками.

«Джо Байден – король хаоса», — резюмировал тележурналист.