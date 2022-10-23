Лиз Трасс устроила два прощальных вечера по случаю отставки

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Kirsty Wigglesworth/AP

Объявившая об отставке премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 22 октября устроила вечеринку по случаю своей отставки в загородной резиденции Чекерс под Лондоном, следующая вечеринка запланирована на воскресенье, 23 октября, пишет газета The Sunday Times.

В материале говорится, что в субботу Трасс проводила мероприятие, на котором благодарила министров возглавляемого ей правительства. Воскресная вечеринка пройдет в кругу ближайших соратников и их партнеров.

Издание отмечает, что схожим образом поступал и другой бывший премьер страны —  Борис Джонсон.

20 октября Лиз Трасс объявила об своем уходе с поста главы правительства. Она пробыла на посту 45 дней, что является рекордно коротким сроком в истории страны. Сама Трасс отметила, что не в силах исполнять полномочия, доверенные ей Консервативной партией при назначении.

В английских СМИ пишут, что историческая авантюра политика по снижению налогов без учета мировой ситуации потерпела крах.

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