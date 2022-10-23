Эксперт оценил результаты выборов в ЦК компартии Китая как безоговорочную победу Си Цзиньпина

Лектор японского Университета Кобе, эксперт-китаист Ли Хао оценил результаты выборов в ЦК компартии Китая как безоговорочную победу Си Цзиньпина в отношении кадровой политики, сообщает ТАСС.

«Глядя на тех, кто остался в составе, вероятнее всего, вся руководящая верхушка будет состоять из людей, близких к Си Цзиньпину. С этой точки зрения, думаю, что господин Си [Цзиньпин] одержал безоговорочную кадровую победу», — считает Ли Хао.

По мнению эксперта, Си Цзиньпин впервые в современной истории Китая будет переизбран на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК. Ли Хао отметил, что при Си китайская компартия и политический истеблишмент научились «принимать из ряда вон выходящие вещи».

Ранее делегаты XX съезда Коммунистической партии Китайской Народной Республики одобрили внесение комплекса поправок в Устав партии, которые еще больше закрепили роль председателя Си Цзиньпина как ядра КПК.