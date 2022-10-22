Times: Борис Джонсон может встретиться с соперником в гонке на пост премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 октября может встретиться с экс-главой министерства финансов Риши Сунаком на фоне сообщений о том, что они могут баллотироваться на пост премьера, сообщает Times.

«Они должны были поговорить в 15:30 (17.30 мск), возможно, даже встретиться. Но разговор был отложен Сунаком до 17:30, а затем на более позднее время. Союзники Джонсона заявили, что это все еще может произойти позже», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.

По данным канала, с такой поддержкой Джонсон может быть включен в избирательные бюллетени.

До этого союзник Бориса Джонсона Джеймс Дадридж заявил, что бывший премьер-министр намерен участвовать в гонке за место главы правительства.