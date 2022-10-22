Захарова: ЕС не демонстрирует готовности к мирному разрешению конфликта на Украине

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Евросоюз (ЕС) не демонстрирует готовности решить мирным путем конфликт на Украине, инвестируя средства в затягивание боевых действий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Видим, что в ЕС не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта. Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий. На это в том числе направлены решения о дополнительном (еще на 500 млн евро) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины», — говорится в заявлении Захаровой.

Она подчеркнула, что решения, принятые на заседании саммита ЕС, подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза.

«Считаем верхом лицемерия обвинения России в «обстреле гражданской инфраструктуры Украины». Евросоюз утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях, поскольку сам на протяжении 8 лет закрывал глаза на убийства мирных жителей, женщин и детей в результате обстрелов киевским режимом территорий Донбасса», — утверждает Захарова.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что ЕС рассмотрит возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине. 

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