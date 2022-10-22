Шольц заявил о необходимости создания условий для прекращения боевых действий на Украине

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Emmanuele Contini/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым создать условия для прекращения военных действий на Украине. Об этом он заявил в субботу в Мюнхене на региональном съезде баварского отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Шольц утверждает, что необходимо сделать все, чтобы появились условия для окончания боевых действий, а также подчеркнул важность того, чтобы украинская сторона могла защищать свою территорию.

Канцлер добавил, что Германия продолжит со своей стороны поддержку Украины. Он также уточнил, что данное заявление касается как финансовой и гуманитарной помощи Киеву, так и поставок оружия.

Ранее Шольц заявил, что нельзя, чтобы конфликт между Россией и Украиной перешел в военное столкновение между РФ и НАТО

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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