Кадыров обрадовался возвращению Жорика Вартанова

Глава Чечни Кадыров похвалил высмеивающий Байдена ролик Галустяна

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с актером Михаилом Галустяном, который вернулся в амплуа Жорика Вартанова.

«Жорик Вартанов возвращается! Все мы скучали по ведущему одного из региональных телеканалов, но оказывается Жорик ещё неплохо разбирается в международной политике и дал отличный расклад по Штатам. Концовка - ОГОНЬ! В прямом и переносном смысле», — написал Кадыров.

В ролике Галустян в образе ведущего новостей телеканала «СеВ-КаВ» Жорика Вартанова высмеивает за немощность президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сравнивая его с Урфин Джюсом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о локальном успехе на фронте и взятии укреплений Вооруженных сил Украины бойцами полка «Запад-Ахмат».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть