Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с актером Михаилом Галустяном, который вернулся в амплуа Жорика Вартанова.

«Жорик Вартанов возвращается! Все мы скучали по ведущему одного из региональных телеканалов, но оказывается Жорик ещё неплохо разбирается в международной политике и дал отличный расклад по Штатам. Концовка - ОГОНЬ! В прямом и переносном смысле», — написал Кадыров.

В ролике Галустян в образе ведущего новостей телеканала «СеВ-КаВ» Жорика Вартанова высмеивает за немощность президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сравнивая его с Урфин Джюсом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о локальном успехе на фронте и взятии укреплений Вооруженных сил Украины бойцами полка «Запад-Ахмат».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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