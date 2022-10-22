В нескольких городах Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса

Митинги на фоне энергетического кризиса состоялись в нескольких городах Германии в субботу, 22 октября, общее количество зарегистрированных в акциях участников составляет около 20 тысяч человек. Об этом сообщает портал rbb24.

В публикации отмечается, что к демонстрациям призвал альянс Solidarischer Herbst. Организаторами акций также выступили объединения профсоюзов, социальных и экологических организаций. В их число вошли: Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.

Участники митинга потребовали адресных льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы страна могла обрести независимость от угля и газа.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не верит в народные волнения из-за нынешней ситуации на Украине и сокращения поставок газа из России.

По его словам, Германия «переживает трудные времена», но это «сильная страна с крепкой экономикой, надежным государством всеобщего благосостояния и стабильной демократией».

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