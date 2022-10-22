NYP: антироссийские санкции дали обратный эффект и вредят Западу

Обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон утверждает, что введенные США и Евросоюзом санкции должны были разрушить экономику России, но они дали обратный эффект, ослабив Запад и укрепив рубль. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, введенные ограничения помогают Российской Федерации и ее союзникам, но вредят Штатам. В этой ситуации необходимо что-то поменять, считает Пилкингтон.

Обозреватель считает, что санкции не сработали из-за того, что возросли цены на энергоносители. В свою очередь, основные статьи экспорта России — это нефть и газ, поэтому страна заработала больше денег, чем в предыдущем году.

Пилкингтон утверждает, что президент Штатов Джо Байден обещал, что рубль будет обрушен, но российская валюта выросла примерно на 23% по отношению к доллару.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США изучают возможность введения новых санкций против России и Ирана из-за их военно-технического сотрудничества.