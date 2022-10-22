Власти Венгрии ответили на заявление Макрона о дешевизне газа в США словами «Доброе утро!»

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш с иронией приветствовал признание президентом Франции Эммануэлем Макроном того факта, что американский газ в США стоит гораздо дешевле, чем в Европе, напомнив, что представители правительства Венгрии не раз отмечали этот факт. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем приветствовать заявление (Макрона) словами «Доброе утро!», — заявил Гуйяш.

Он отметил, что за прошедшие месяцы неоднократно обсуждалось, что не осталось такого члена правительства, который бы не заявлял, что проблема состоит не только в том, что цены очень высоки, и с этой ситуацией необходимо разбираться бытовому сектору венгерской промышленности, но и в том, что государства конкурируют на глобальном мировом рынке с предприятиями, получающими сырье в несколько раз дешевле, например, в США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что продажа Соединенными Штатами газа Европе в 3-4 раза дороже, чем он стоит на американском внутреннем рынке, свидетельствует о политике двойных стандартов.