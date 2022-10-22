Пашинян обсудил делимитацию армяно-азербайджанской границы с постоянным докладчиком Европарламента

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Аппарат Президента Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял постоянного докладчика Европейского парламента по делам Армении Андрея Ковачева, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом пишет Sputnik Armenia со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Пашинян положительно оценил деятельность Ковачева и сотрудничество с Европейским парламентом, а также подчеркнул важность посреднических усилий Брюсселя в части достижения мира в регионе.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на встрече с членами технической оценочной миссии Евросоюза назвал организацию дополнительным гарантом безопасности в регионе. Секретарь Совбеза также подтвердил готовность Еревана поддерживать миссию во всех вопросах.

По итогам переговоров 7 октября в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Франции Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Шарль Мишель заявили, что Евросоюз направит миссию по установлению фактов на армяно-азербайджанскую границу.

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