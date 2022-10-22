Президент Турции Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба

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Президент Турции Тайип Эрдоган предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о закреплении в конституции страны права женщин носить хиджаб. Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится», — заявил Эрдоган.

Таким образом он прокомментировал инициативу лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу внести соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против властей Ирана из-за их реакции на протесты в стране.

В Тегеране и других городах Ирана продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся 16 сентября. По неофициальным данным, за это время погибли уже более 130 человек, сотни ранены. Официальные данные не публикуются. Беспорядки вспыхнули в стране после смерти 22-летней Махсы Амини – она скончалась после задержания «полицией нравов». Очевидцы утверждают, что ее избили сотрудники Назидательного патруля, обвинившие Амини в «неподобающем» ношении хиджаба. Иранская полиция утверждает, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

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