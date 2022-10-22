Захарова уличила Нидерланды в попытках скрыть работу спецслужб в «псевдошпионских вбросах»

close
100%
Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Нидерланды «псевдошпионскими вбросами» против России пытаются скрыть вскрывшиеся скандалы, связанные с работой своих спецслужб, об этом она написала в Telegram.

Она отметила, что нидерландский портал NRC выяснил, что в стране на протяжении нескольких десятилетий функционировала система вербовки журналистов якобы «во имя безопасности государства и королевской семьи». Захарова уточнила, что разведслужбы страны регулярно предлагали голландским иностранным корреспондентам «послужить Родине». Это были те же люди, которые обвиняли российские СМИ в «госпропаганде», а российских дипломатов — в «шпионаже», отметила дипломат.

«Поэтому псевдошпионские вбросы в голландских СМИ, которые появились в последнее время в каком-то невообразимом количестве, – это попытка отвлечь аудиторию от разгромного расследования NRC», — рассказала представитель МИД.

Несколькими днями ранее Захарова заявила, что Нидерланды пытаются удержаться в авангарде русофобских сил в Европе, отвлекая внимание своих граждан от реальных проблем, которые охватили страну, и возлагая вину за все сложности на «русских шпионов».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть