В Верховную раду внесли постановление о признании Белоруссии «оккупированной» Россией

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Проект постановления о признании Белоруссии «оккупированной» Российской Федерацией внесен на рассмотрение в парламент. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина признает Беларусь временно оккупированной Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную Раду», — говорится в заявлении Гончаренко.

Он подчеркнул, что постановление направлено на лишение правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства государства в международных организациях и синхронизацию антироссийских санкций в отношении Белоруссии.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что парламент Украины одобрил создание фонда ликвидации последствий боевых действий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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