Кириенко: НАТО ведет войну против РФ с целью ее ликвидации как суверенного государства

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко заявил, что объединенные страны НАТО ведут против России неприкрытую войну, целью которой является попытка ликвидировать страну как свободное и суверенное государство. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все прекрасно понимают, что против РФ сегодня ведется настоящая неприкрытая война.

«Причем война эта состоит и из горячих боевых действий, которые происходят на территории Донбасса, Херсона, Запорожья, на территории Украины. Но это война не с Украиной, Россия не воюет с Украиной», — заявил Кириенко.

Он утверждает, что против РФ выступают объединенные государства-члены Североатлантического альянса, а целью их действий является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своем Twitter о том, что страны Североатлантического альянса усиливают поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал после встречи с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым в Брюсселе.