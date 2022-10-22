Кириенко: НАТО ведет войну против РФ с целью ее ликвидации как суверенного государства

Кириенко: НАТО ведет войну против России, чтобы ликвидировать ее суверенитет

close
100%
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко заявил, что объединенные страны НАТО ведут против России неприкрытую войну, целью которой является попытка ликвидировать страну как свободное и суверенное государство. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все прекрасно понимают, что против РФ сегодня ведется настоящая неприкрытая война.

«Причем война эта состоит и из горячих боевых действий, которые происходят на территории Донбасса, Херсона, Запорожья, на территории Украины. Но это война не с Украиной, Россия не воюет с Украиной», — заявил Кириенко.

Он утверждает, что против РФ выступают объединенные государства-члены Североатлантического альянса, а целью их действий является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своем Twitter о том, что страны Североатлантического альянса усиливают поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал после встречи с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым в Брюсселе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть