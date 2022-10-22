Канцлер ФРГ Шольц заявил, что нельзя допустить конфликта между Россией и НАТО

Шольц призвал избегать шагов, которые могли бы привести к конфликту между Россией и НАТО

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя, чтобы конфликт между Россией и Украиной перешел в военное столкновение между РФ и НАТО. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«Не думаю, что это произойдет, но мы не должны терять из виду опасность. О любом неосторожном шаге не может быть и речи. Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и странами Североатлантического альянса», — сказал Шольц, комментируя возможность конфликта между Россией и НАТО.

При этом немецкий канцлер подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев «в меру своих возможностей». Он отметил, что после Соединенных Штатов Германия является той страной, которая сильнее всех поддерживает Украину в гуманитарном и финансовом направлениям, а также с помощью вооружений.

«ФРГ поставляет оружие, очень важное в этой войне — артиллерию и зенитные установки. Мы передали «Iris-T» — самую современную систему противовоздушной обороны в мире, которой нет даже у нашего бундесвера», — указал Шольц.

Ранее Олаф Шольц отказал Украине в предоставлении немецких танков Leopard 2. Он заявил, что Берлин без координации с партнерами не будет поставлять Киеву вооружение западного производства.

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