Зеленский поздравил Мелони с назначением на должность премьер-министра Италии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера итальянской партии «Братья Италии» Джоджию Мелони с назначением на должность премьер-министра Италии. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Приветствую Джорджу Мелони — первую женщину в должности премьер-министра Италии. Желаю новому правительству успешно ответить на все нынешние вызовы. Рассчитываю на продолжение плодотворного сотрудничества в обеспечении мира и благосостояния в Украине, Италии и мире!» — написал Зеленский.

Председателя партии «Братья Италии» Джорджу Мелони 22 октября привели к присяге в качестве нового премьер-министра Италии. Вместе с новым премьером к присяге также были приведены 24 министра, из которых шесть женщин, — представители партий «Братья Италии», «Лиги» и «Вперед, Италия».

21 октября Мелони получила мандат на формирование правительства Италии. В конце сентября она заверила Зеленского в продолжении поддержки Киева.