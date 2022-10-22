Медведев рассказал, на каких условиях возможно мирное существование стран

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мирное существование разных государств возможно, но не ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от собственных граждан.

«Мирное сосуществование» гроша ломаного не стоит, если принимать такие условия, подчеркнул политик. Он указал, что между этим «сосуществованием» и защитой коренных национальных интересов и граждан выбирать нужно второе.

«Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на такие действия, ее добросовестным гражданином считаться не может», — заявил зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев «похвалил» американского бизнесмена Илона Маска за его план по примирению Украины и РФ. Маск, в частности, предложил заново провести референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и признать Крым российской территорией. Медведев в шутку заявил, что за эти идеи Маск заслужил внеочередного офицерского звания.