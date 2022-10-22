Литва выразила протест за отказ в предоставлении слова в Совбезе ООН

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест председательствующему в Совете Безопасности ООН Габону за его отказ в предоставлении литовской стороне права участвовать в заседании, сообщило на своем сайте внешнеполитическое ведомство.

На этом заседании, согласно сообщению МИД, представитель Вильнюса планировал выступить по украинской тематике от имени стран Балтии и Чехии.

Как заявил литовский представитель в ООН Ритис Паулаускас, данное решение было принято в последнюю минуту и носит дискриминационный характер, поскольку большинству стран, просивших о выступлении, такая возможность была предоставлена.

Литва изначально получила заверения, что сможет выступить, но о пересмотре решения ее проинформировали за полчаса до начала заседания, как утверждает МИД.

Положения, с которыми Вильнюс хотел выступить, он распространил в ООН официальным письмом. В нем содержится осуждение действий Москвы

Ранее в Литве призвали союзников Украины оплатить Киеву Starlink.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть