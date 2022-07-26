Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Американские оружейные корпорации сообщили о дефиците запчастей и рабочей силы 08:51
В «Барселоне» заявили, что Месси заслуживает лучшего прощания... 08:50
Кемеровчане возмутились методами воспитания детей горожанкой 08:43
Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и экономики европейских... 08:43
«Барселона» хотела отдать своего нападающего взамен футболиста... 08:42
Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку» 08:32
В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам 08:30
Сенатор РФ Пушков высмеял вице-президента США Харрис из-за ее слов о местоимениях 08:27
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию в «ПСЖ» 08:22
На Украине назвали ненужными «старые» американские штурмовики 08:18
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Байдену придумали корейское имя

Альянс дружбы Южной Кореи и США присвоил Байдену почетное имя Пэ Чжи Сон

close
100%
Leah Millis/Reuters

Ассоциация южнокорейско-американского альянса дружбы присвоила президенту США Джо Байдену почетное корейское имя, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пресс-службу организации.

По-корейски американского президента назвали «Пэ Чжи Сон», где «Пэ» знаменует город Пхёнтхэк в 60 км от Сеула, где базируются американские войска, а «Чжи Сон» означает «территория» и «звезда».

Южная Корея присвоила Байдену корейское имя в честь годовщины заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов, которая отмечается 27 июля.

«Более глубокий и важный смысл присвоения имени «Пэ Джи Сон» президенту США Джозефу Робинетт Байдену-младшему заключается в том, чтобы продолжать рассматривать и поддерживать мир на Корейском полуострове, поскольку он продолжает вносить свой вклад в мир во всем мире», — говорится в сообщении.

Ассоциация южнокорейско-американского альянса дружбы была создана 14 февраля 2007 года как неправительственная организация и призвана содействовать экономическим, социальным и культурным обменам между США и Южной Кореей.

Ранее корейское имя было присвоено экс-президентам США Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть