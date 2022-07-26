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В Госдепартаменте США назвали планы России по выходу из программы МКС неожиданностью

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал достойными сожаления планы России по выходу из программы МКС. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видели заявление России о планах выйти [из программы — «Газета.Ru»] Международной космической станции после 2024 года. Это достойное сожаления развитие событий, учитывая жизненно важную научную работу на станции <...> Как я понимаю, это публичное заявление стало неожиданностью для нас», — пояснил Прайс.

По его словам, между космическими агентствами России и США в течение долгих лет сохранялось ценное профессиональное взаимодействие. Особое сожаление решение РФ вызывает на фоне обновленного соглашения о сотрудничестве в области полетов.

Ранее Илон Маск пожелал «счастливого пути» России после ее ухода из проекта МКС.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года, к этому времени Россия начнет формировать собственную орбитальную служебную станцию (РОСС).

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